Aydın'da Bisiklet Yarışları Büyük Heyecan Yarattı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bisiklet yarışları, büyük heyecan oluşturdu. Tüm lise ve ilkokul öğrencilerinin davet edildiği yarışmada beş farklı yaş kategorisinde sporcular yarıştı.

Söke'de düzenlenen yarışlar nedeniyle güvenlik tedbirleri alınırken, yarış güzergahı olan Söke-Güllübahçe karayolunun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Yarışa katılmak isteyenler için kayıtlar sabah saatlerinden itibaren TAYEM'de alındı.

Her kategoride çekilişle belirlenecek şanslı katılımcılara sponsor firmalar tarafından bisiklet hediye edileceği ifade edildi. Yarışların; gençlerin sağlık ve gelişimi için bisiklet kullanım kültürünü teşvik etmek adına önemli bir adım olduğu belirtildi. - AYDIN