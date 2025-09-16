Haberler

Aydın'da Akaryakıt Tankeri ile Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde akaryakıt tankeri ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaza Aydın-Muğla karayolu üzerinde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DZ 4940 plakalı akaryakıt tankeri minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile minibüs yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs içerisindeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

