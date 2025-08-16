Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu, Belçika Kadın Milli Takımı'nda

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Başantrenörü Alper Hamurcu, Belçika Kadın Voleybol Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na katılacak.

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Başantrenörü Alper Hamurcu, Belçika Kadın Milli Takımı'ndaki görevi nedeniyle Tayland'da mesai harcayacak. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Alper Hamurcu, Belçika Kadın Voleybol Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yer alacak. Bu dev sahnede hem kulübümüzü hem de ülkemizi gururla temsil edecek olan Başantrenörümüz Alper Hamurcu'ya yürekten başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
