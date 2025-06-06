Aydın BŞB, Sırp Smaçör Mina Mijatovic ile Anlaştı

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sırp smaçör Mina Mijatovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon kadro planlaması kapsamında dış transfer çalışmalarını hiç hız kesmeden sürdüren Aydın'ın Sultanları, yıldız bir oyuncuyu daha renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Aydın temsilcisi 8 sezondur Sırbistan Ligi ekiplerinden OK Tent'de forma giyen 24 yaşında ve 190 santimetre boyundaki smaçör Mina Mijatovic'i kadrosuna dahil etti.

Sırbistan milli takımının Voleybol Milletler Ligi geniş kadrosunda kendine yer bulan, ülkesinde lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan Mijatovic, yeni sezonda ilk yurt dışı deneyimini Türkiye'de Sultanlar Ligi sahnesinde mücadele eden Aydın BŞB formasıyla yaşayacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor yönetiminden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Mina Mijatovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda birlikte yazacağımız hikaye için sabırsızlanıyoruz" denildi.