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Ayakta alkışladılar! Milli futbolcumuz Hakan, sahaya çıktığı tişörtle mesaj verdi

Spor Haberleri

Merih Demiral'ın başlattığı imzalı forma kampanyasına dünya yıldızlarının katılmasını sağlayan Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Sampdoria ile oynadıkları maça 'Türkiye için dua et' yazılı tişörtle sahaya çıktı. Tribünlerden alkış alan ve duygusal anlar yaşayan Hakan, taraftarlarına selamla karşılık verdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde zarara uğrayan vatandaşlar için yardım çalışmaları ve destekler devam ediyor. İtalya'nın Inter ekibinde forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da Sampdoria ile deplasmanda oynadıkları maçta depremzedeleri unutmadı. Hakan müsabaka öncesinde ısınmaya 'Türkiye için dua et' yazılı tişörtle çıktı.

SAYGI DURUŞU YAPILDI

Ayrıca karşılaşma öncesinde Türkiye'de ve Suriye'de depremden hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Milli futbolcu, saygı duruşunda duygusal anlar yaşadı.

Ayakta alkışladılar! Milli futbolcumuz Hakan, sahaya çıktığı tişörtle mesaj verdi

PSG'NİN YILDIZLARIYLA İLETİŞİME GEÇTİ

Hakan, Merih Demiral'ın başlattığı imzalı forma kampanyasına katılan PSG'nin yıldızları Messi, Neymar ve Mbappe ile iletişimi sağlamıştı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Hakan Çalhanoğlu Deprem Spor Haberler

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