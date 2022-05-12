Ay yıldızlı bayrağı Romanya'da dalgalandırdı - Haberler

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Ay yıldızlı bayrağı Romanya'da dalgalandırdı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ay yıldızlı bayrağı Romanya'da dalgalandırdı

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyespor Kulübü bünyesinde yetişen sporcu, Paralimpik Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyespor Kulübü bünyesinde yetişen sporcu, Paralimpik Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazandı.,

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla çalışmalarını yürüten Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı Spor Birimi ile yetişen gençler başarıdan başarıya koşuyor. Düzenlenen birçok şampiyonada yer alan ve başarılı performanslarıyla göz dolduran Haliliye Belediyespor Kulübü bünyesinde yetişen sporculardan biri daha altın madalya kazandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Paralimpik (Bedensel Engelliler) Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonasında, Haliliye Belediyespor Kulübü Sporcusu Abdulsamet Ocakoğlu'nun bileği bükülmedi. Tüm rakilerini yenen OcakoğluAvrupa şampiyonu oldu.

Ay yıldızlı Türk bayrağını Romanya'da dalgalandıran Haliliyeli Sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, başarısıyla kentin gururu oldu. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Canpolat, Altın Madalya, Şanlıurfa, Romanya, Spor, Haberler

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