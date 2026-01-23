Haberler

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final programı açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonu, erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçlarının programını duyurdu. Müsabakalar 4-5 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.

Kupada çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

4 Şubat:

13.30 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

16.30 Ziraat Bankkart-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

5 Şubat:

18.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

18.00 Fenerbahçe Medicana- Spor Toto (TVF Burhan Felek Vestel)

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
