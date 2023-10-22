AXA Sigorta Efeler Ligi: TÜRŞAD: 0 Fenerbahçe HDI Sigorta: 3
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AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta maçında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 yenildi.
AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta maçında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 yenildi.
Salon: Adilcevaz
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Sertkaya
TÜRŞAD: Plamen, Selim, İbrahim, Muhammed, Cansin, Kaan, Hamdi, Ceraldo, Çağlar, Fatih, Muhammed (K), Burhan
Fenerbahçe: Kaan, Caner, Emre, Drazen, Halil, Deniz, Dickh, Yiğit, Hasan, Nikolay, Murat, Yelveh
Setler: 17-25, 20-25, 32-34 - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor