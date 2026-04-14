Avustralyalı atlet Gout, 20 yaş altı dünya rekorunun yeni sahibi oldu

Avustralyalı atlet Gout Gout, Sydney'deki Atletizm Şampiyonası'nda 200 metreyi 19,67 saniyede koşarak 20 yaş altı dünya rekorunun yeni sahibi oldu ve Usain Bolt'un 2004'teki rekorunu geride bıraktı.

Gout, Avustralya'nın Sydney kentindeki Atletizm Şampiyonası'nda 200 metreyi 19,67 saniyede koşarak tarihe geçti.

18 yaşındaki atlet, bu derecesiyle Jamaikalı sprinter Usain Bolt'un 2004 yılında elde ettiği 19.93'lük derecesini de geride bıraktı.

Kırdığı rekorun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gout, bu tür dereceleri koşabilecek hıza ve vücuda sahip olduğunu belirterek harika hissettiğini ve daha fazlasına hazır olduğunu vurguladı.

Gout "Bu yıl hedefime 19.75'i koymuştum ve geçen hafta boyunca kafamda kendime "19.75'i koşacağım" diyordum ve 19.67 oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
