Avustralya, Mısır maçının hazırlıklarını tamamladı
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda yarın Mısır'la karşılaşacak Avustralya, Dallas'taki son antrenmanını teknik direktör Tony Popovic yönetiminde yaparak hazırlıklarını tamamladı. Maç yarın TSİ 21.00'de Dallas Stadı'nda oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda yarın Mısır'la karşılaşacak Avustralya, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Dallas'ta bulunan Washburne Stadı'nda yapılan antrenman, teknik direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirildi.
İlk 15 dakikası basına açık yapılan idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Çeşitli saha oyunlarının ardından antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldı.
Avustralya-Mısır mücadelesi, yarın TSİ 21.00'de Dallas Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş