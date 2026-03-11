Haberler

Basketbol: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

Güncelleme:
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Avustralya, Arjantin'i 91-65 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın periyotları ise sırasıyla 21-26, 36-49 ve 51-66 şeklinde gelişti.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Petar Pesic (Sırbistan), Orlando Varela (Honduras), Yije Gao (Çin)

Arjantin : Gretter 4, D'urso 8, Chagas 17, Gauna 2, Burani 8, Siciliano 2, Martinez, Raviolo 2, Cabrera 3, Mungo 17, Saravia, Gentinetta 2

Avustralya : Whitcomb 6, Wilson 8, Talbot 6, Smith 4, Macbegor 16, Melbourne 12, Reid 5, George 3, Borlase 19, Aokuso 4, Fowler 4, Biby 4

1. Periyot: 21-26

Devre: 36-49

3. Periyot: 51-66

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında Avustralya, Arjantin'i 91-65 mağlup etti.

Kaynak: AA / Emre Doğan
500
