Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic! Rafael Nadal'ı yakaladı

Avustralya Açık tek erkekler finalinde Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Sırp raket, 22. Grand Slam şampiyonluğunu elde ederek Rafael Nadal'ı yakalamış oldu.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta şampiyonluk Novak Djokovic'in oldu. Sırp tenisçi, Avustralya Açık'ta 10. şampiyonluğuna ulaşırken, toplam şampiyonluk sayısında ise Nadal'ı yakaladı.

DJOKOVIC SET VERMEDİ

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvasını Novak Djokovic, 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-0 kazandı ve Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaştı.

NADAL'I YAKALADI

Novak Djokovic bu sonuçla Avustralya Açık'taki 10. kez zafere ulaşırken, 22. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Sırp raket, 22 Grand Slam şampiyonluğu olan Rafael Nadal'ı da yakalamış oldu.