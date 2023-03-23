Voleybolda tarih yazıyoruz! Üç takımla Şampiyonlar Ligi yarı finalindeyiz
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde üç temsilcimizle yarı finaldeyiz. Yarı finalde Fenerbahçe-VakıfBank, Eczacıbaşı-Novara karşılaşmaları oynanacak. Novara'da, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt forma giyiyor.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan karşılaşmalarda tarih yazdık. Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final rövanş mücadelesinde Polonya ekibi Developres'i rövanş maçında 3-2 mağlup ederek yarı finale kaldı. İlk maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı, ikinci karşılaşmada hata yapmadı.
FENERBAHÇE, SON ŞAMPİYONU ELEDİ
Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde son Kulüpler Dünya Şampiyonu Imoco Voley Conegliano'yu eledi. İlk maçı 3-0 kazanan Sarı-Lacivertliler, ikinci maçta 2-0 öne geçerek yarı finali garantiledi. CEV Şampiyonlar Ligi'nde üç takımla yarı finale kaldık.
Yarı finaldeki eşleşmeler şöyle:
- VakıfBank - Fenerbahçe Opet
- Eczacıbaşı- Igor Gorgonzola Novara