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Voleybolda tarih yazıyoruz! Üç takımla Şampiyonlar Ligi yarı finalindeyiz

Spor Haberleri

CEV Şampiyonlar Ligi'nde üç temsilcimizle yarı finaldeyiz. Yarı finalde Fenerbahçe-VakıfBank, Eczacıbaşı-Novara karşılaşmaları oynanacak. Novara'da, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt forma giyiyor.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan karşılaşmalarda tarih yazdık. Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final rövanş mücadelesinde Polonya ekibi Developres'i rövanş maçında 3-2 mağlup ederek yarı finale kaldı. İlk maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı, ikinci karşılaşmada hata yapmadı.

Avrupa voleyboluna damga vurduk! Üç takımla Şampiyonlar Ligi yarı finalindeyiz

FENERBAHÇE, SON ŞAMPİYONU ELEDİ

Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde son Kulüpler Dünya Şampiyonu Imoco Voley Conegliano'yu eledi. İlk maçı 3-0 kazanan Sarı-Lacivertliler, ikinci maçta 2-0 öne geçerek yarı finali garantiledi. CEV Şampiyonlar Ligi'nde üç takımla yarı finale kaldık.

Avrupa voleyboluna damga vurduk! Üç takımla Şampiyonlar Ligi yarı finalindeyiz

Yarı finaldeki eşleşmeler şöyle:

  • VakıfBank - Fenerbahçe Opet
  • Eczacıbaşı- Igor Gorgonzola Novara

Avrupa voleyboluna damga vurduk! Üç takımla Şampiyonlar Ligi yarı finalindeyiz

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Eczacıbaşı Fenerbahçe Spor Haberler

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