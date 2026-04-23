Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, yurda döndü

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alarak 13. kez Avrupa şampiyonu olan ve tarihe geçen milli sporcu Rıza Kayaalp, yurda döndü.

Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta düzenlenen organizasyonun ardından grekoromen milli sporcularla İstanbul'a geldi.

Rıza Kayaalp, uçakla Ankara'ya hareket etti.