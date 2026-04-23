Avrupa şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş, altın madalyayı çocuklara armağan etti

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alan milli sporcu Nesrin Baş: - "Bu altın madalyayı 23 Nisan dolayısıyla bütün çocuklara hediye ediyorum"

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Nesrin Baş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla elde ettiği başarıyı çocuklara hediye etti.

Başkent Tiran'da düzenlenen organizasyonda altın madalya kazanan Nesrin Baş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Nesrin, "Çok çalıştım, çok emek verdim. Milli takım hocalarıma, sağlık ekibimize, kulübüm Beşiktaş'ın başkanı Serdal Adalı'ya, ikinci başkanımız Hakan Daltaban'a, canım hocama çok teşekkür ediyorum. Bu altın madalyayı 23 Nisan dolayısıyla bütün çocuklara hediye ediyorum." dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'e de teşekkür eden milli güreşçi, "Taha Akgül bizim ağabeyimiz. Bize sporculuktan beri ağabeylik yapıyor. Kamplara gelerek bizi motive ediyor. İnanıyorum ki beraber nice başarılar imza atacağız." diye konuştu.

Akgül: "Bu madalya Türk gençliğine, Türk çocuklarına armağan olsun"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Nesrin Baş'ın sonuna kadar hak ettiği bir şampiyonluk aldığını dile getirdi.

Nesrin'in çok çalışıp emek verdiğini söyleyen Akgül, "Rakibi finale çıkmadı ama çıksa da fark etmezdi. Farklı skorlarla finale kadar geldi, Allah hak edene bunu nasip eder. İkinci altınımız geldi. Yarın da finalimiz var. Ben sporcularımızın içinden gelen birsiyim. Olimpiyatlarda, bütün şampiyonalarda beraberdik. Hepsini çok iyi tanıyorum. Daha 3 günümüz var. İnşallah alnımızın akıyla ülkemize dönmek nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

Taha Akgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayarak, "Bu madalya Türk gençliğine, Türk çocuklarına armağan olsun. Derdimiz ihtiyacı olan çocuklara ulaşmak. Altyapımızla çok ilgileniyoruz. Ankara'da çocuklarımızın için düzenleyeceğimiz güreş festivaline de herkesi davet ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Nesrin Baş, düzenlenen madalya töreninde altın madalyasını aldı ve İstiklal Marşı'nı Arnavutluk'ta dinletti.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki
