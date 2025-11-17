Haberler

Avrupa Şampiyonu Kuzey Tunçelli, Teksas Üniversitesi Yüzme Takımı'na Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa Şampiyonu unvanıyla Teksas Üniversitesi Yüzme Takımı'na dahil olduğunu açıkladı. Kuzey, 2025 NCAA Şampiyonası'nı hedefliyor.

Avrupa şampiyonu milli sporcu Kuzey Tunçelli, Teksas Üniversitesi Yüzme Takımı'nın kadrosuna dahil oldu.

Erkekler 1500 metre serbest stilde Avrupa şampiyonu ve dünya kısa kulvar 3'üncüsü Kuzey, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Yüzme Şampiyonası'nı 2025'te zirvede tamamlayan Teksas Üniversitesi'ne gideceğini duyurdu.

18 yaşındaki Kuzey, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kariyerim ve hayatım için önemli bir adımı bugün sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyorum.

University of Texas ile geleceğim için yollarımızı birleştirdiğimizi büyük bir onurla duyuruyorum. Bu şansı bana sunan (başantrenör) Bob Bowman'a, (yardımcı antrenör) Erik Posegay'e ve tüm Texas ailesine de ayrıca merhaba demek istiyorum. Bu noktaya gelmemde sonsuz emeği olan ve yola yine hep beraber devam edeceğimiz antrenörüm Aykut Çelik'e, kulübüm Fenerbahçe'ye, federasyonumuza ve tüm ekibime sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hem 800 hem de 1500 metre serbest stilde son iki dünya ve Avrupa gençler şampiyonasının altın madalyalı ismi Kuzey, 1500 metre serbest stil uzun ve kısa kulvar dünya gençler rekorlarını da elinde tutuyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek

İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
Trafikteki kavgayı ayırmak istedi, pişman oldu! O anlar kameralarda

İnsanlık yapmak istedi, pişman oldu
Shakhtar Donetsk'ı çalıştıran Arda Turan en büyük hayalini açıkladı

''En büyük hayalim'' diyerek sıradaki hedefini duyurdu
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek

İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Ali Naci Küçük, Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalini yüzde vererek açıkladı

Osimhen'in derbide oynama ihtimaline yüzde verdi
Faciada 'ihmal' şüphesi! İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek

İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek
Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar

Bu adam için istenen bonservis bedeline inanamayacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.