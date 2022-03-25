Avrupa Şampiyonu coşkuyla karşılandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Şampiyonu coşkuyla karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Avrupa Şampiyonu coşkuyla karşılandı

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazanan Tuncelili Sporcu Erivan Barut, coşkuyla karşılandı.

TUNCELİ (İHA) - Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazanan Tuncelili Sporcu Erivan Barut, coşkuyla karşılandı.

Tunceli Dersim Kick Boks Spor Kulübü sporcusu Erivan Barut, 12-24 Mart tarihleri arasında Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda Ermeni, Polonyalı, İtalyan ve Hırvat rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Barut, 2022 yılında muay thai Avrupa ve Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Kick Boks Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları da elde etti.

Hırvatistan'daki şampiyonanın ardından Tunceli'ye dönen Erivan Barut, valilikte Vali Mehmet Ali Özkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, ailesi ve sporcular tarafından "Hoş geldin şampiyon" pankartıyla karşılandı.

Vali Mehmet Ali Özkan, "Sen bize en büyük madalyayı getirdin" diyerek Sporcu Barut'a cumhuriyet altını hediye etti. - TUNCELİ

Avrupa Şampiyonu coşkuyla karşılandı

Avrupa Şampiyonu coşkuyla karşılandı

Avrupa Şampiyonu coşkuyla karşılandı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Altın Madalya, Hırvatistan, Tunceli, Boks, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title