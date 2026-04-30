Avrupa şampiyonasında madalya alan milli güreşçiler, Bakan Bak'ı ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalya kazanan milli sporcularla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) açıklamasına göre GSB merkez binasında gerçekleşen ziyarette Bakan Bak ve güreşçilerin yanı sıra GSB Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, GSB Psikososyal Destek Dairesi Başkanı Elif Güneş, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve antrenörler de yer aldı.

Bak, güreş camiasının kendisi için özel olduğunu belirterek "Yönetici, başkan olarak Güreş Federasyonunda görev aldım. Güreş hobilerimden bir tanesi. Görev yaptığım dönemde o zaman gençlerde mücadele eden Rıza Kayaalp'in, kulüplerin karşı çıkmasına rağmen 2008 Olimpiyatları'na katılması yönünde çok ısrarcı olmuştum. Rıza geride kalan 18 yılda inanılmaz bir disiplinle çalışarak istikrarlı başarılar kazandı. Avrupa şampiyonalarında 15 defa finalde mücadele etmek kolay değil. Rıza Kayaalp, son şampiyona öncesi çok çalışarak iyi bir dönüş yaptı. 13. kez Avrupa şampiyonu olup rekor kırarak hedefine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'taki şampiyonada en fazla madalyayı kadınların elde ettiğine değinen ve Sakarya'da güreş camiasına yeni bir tesis kazandıracaklarını dile getiren Bak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın güreşe özel bir ilgisi var. Yakından takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sakarya'da Güreş Kamp Eğitim Merkezi'ni inşa ederek tesisi güreş camiasına kazandıracağız. Hedef, 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Olimpiyat sporun zirvesi. Bakanlık olarak verimli yurt dışı kampları yapmanız için gayret göstereceğiz. Mental olarak iyi hazırlanmak gerekiyor. Bilimi kullanmak lazım. Destek anlamında yanınızda olacağız. İnşallah ülkemize dünya ve olimpiyat şampiyonlukları kazandırırsınız. Biz bir aileyiz. Milletimizi sevindirmek için elimizden geleni yapacağız. Kulüplerinize, ailelerinize teşekkür ediyoruz."

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül ise Bak'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.