Avrupa Şampiyonası'nda Türk Halterciler Madalya İçin Yarışacak

Bulgaristan'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda milli haltercilerden erkekler 109 kiloda Onur Demirci ve Muhammed Emin Burun ile kadınlar 87 kiloda Büşra Çan, madalya mücadelesi için yarın podyuma çıkacak.

Başkent Sofya'daki Arena Salonu'nda yarın çıkacakları müsabaka öncesinde ay-yıldızlı haltercilerden Onur, Muhammed Emin ve Büşra Çan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rize'de ortaokulda okurken 9 yıl önce haltere başladığın belirten Onur, "Haltere başladıktan sonra uluslararası yarışmalarda ikinci gittiğim yarışma 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırarak Avrupa Şampiyonu olmuştum. Bir yıldır Sofya'daki Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz, güzel bir kamp dönemi geçirdik, çok çalıştık, kendimi iyi hissediyorum. Hedefim gümüş madalya ama en azından bronz madalyayı istiyorum, ülkemize Sofya'dan boş dönmek istemiyoruz." diye konuştu.

Muhammed Emin: ""Madalyayı çok istiyoruz, başaracağız inşallah"

109 kiloda mücadele edecek Muhammed Emin Burun da büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarışacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık sekiz yıldır halter yapıyorum, üç yıldır da mili takımdayım. Normalde sıkletim 102 fakat bu sefer madalya şansımız olduğu için 109 kiloda yarışıyorum. Yarın Sofya'da müsabakaya çıkacağım, gerçekten çok güzel bir kamp dönemi geçirdik, milli takım hocalarımıza, federasyonumuza teşekkür ederiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz."

Türkiye'ye en azından bir madalya ile dönmek istediğini belirten Muhammed Emin, "Madalyayı çok istiyoruz, hırslıyız, başaracağız inşallah." diye konuştu.

Büşra Çan: "Hedefim 2028 Olimpiyatları"

Kadınlar 87 kiloda Büşra Çan da büyükler Avrupa'da ilk tecrübesi olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen sene Gençler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandım. Kampımız güzel geçti, güzel hazırlandık. Milli takım antrenörlerim Serap Ünlü'ye, Kenan Erdağı'ya Ferhat Çoşkun hocalarıma, 5 yıl önce bu spora başlatan hocam Sıtkı Doğan'a teşekkür ediyorum. Hedefim 2028 Olimpiyatları"