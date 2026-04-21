Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin 1. ayak yarışması Antalya'da yarın başlayacak

Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin 1. ayağı, Türkiye'nin Antalya şehrinde yarın başlayacak. Organizasyonda kadın ve erkek millisporcular mücadele edecek. Etkinlik 26 Nisan'da sona erecek.

Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin 1. ayağı Antalya'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa okçuluğunun önemli organizasyonları arasında yer alan ve farklı ülkelerden çok sayıda sporcunun katılacağı organizasyon, yarın Muratpaşa 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde başlayacak.

Organizasyon, 26 Nisan'da kapanış töreniyle sona erecek.

Antalya'da mücadele edecek milli okçular şöyle:

Kadınlar klasik yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Canse Duru Tarakçı, Dünya Yenihayat, İkbal Yıldız, Naile İrem Çevak.

Erkekler klasik yay: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer, Toprak Türker, Abdullah Yıldırmış.

Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz.

Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca, Yağız Sezgin.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
