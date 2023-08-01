Avrupa'nın İlk Spor ve Teknoloji Fuarı RUNKARA EXPO Ankara'da Düzenlenecek

Avrupa'nın ilk spor ve teknoloji fuarı olan RUNKARA EXPO Spor ve Teknoloji Fuarı, 6-7-8 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Fuarda, profesyonel sporcularla söyleşiler düzenlenecek ve workshoplarda katılımcılarla buluşulacak. Üç gün sürecek bu etkinlikte sponsorların ve katılımcı markaların stantları kurulacak, federasyonlar, sivil toplum örgütleri de yerini alacak. Çocuklara yönelik ilgi çekecek aktiviteler bulunacak.

Avrupa'nın ilk spor ve teknoloji fuarı olan RUNKARA EXPO Spor ve Teknoloji Fuarı, 6-7-8 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

3 bin elit, profesyonel ve amatör koşucuya ev sahipliği yapacak olan RUNKARA Uluslararası Yarı Maratonu'nun bir uzantısı olan fuara yaklaşık 25 bin kişilik katılım bekleniyor. Fuarda, profesyonel sporcularla söyleşiler düzenlenecek ve workshoplarda katılımcılarla buluşulacak. Üç gün sürecek bu etkinlikte sponsorların ve katılımcı markaların stantları kurulacak, federasyonlar, sivil toplum örgütleri de yerini alacak. Atletler için dinlenme alanı, interaktif etkinlikler, sponsor sergileri gibi faaliyetlerde tüm katılımcılar bir araya gelecek. Çocuklara yönelik ilgi çekecek aktiviteler bulunacak.

Sponsor Müdürü Cansu Çınar ise Amerika ve Japonya'daki spor ve teknoloji fuarları takip ederek benzerini Ankara'ya getirmek istediklerini belirterek, "Bizim için en değerli yanı sporu destekleyen bir fuar olması. Sporu ve teknolojiyi Avrupa'da ve Türkiye'de büyütebilecek bir organizasyon yapmak istedik. Spor ile ilgisi olan herkesi biz bu fuarda misafir etmek istiyoruz. Yaklaşık 25 binin üzerinde katılımcı bekliyoruz" diye konuştu.