Avrupa'yı dize getiriyorlar! A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor - Haberler

CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 3. maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Milliler, Dörtlü Final'e yükseldi.

3'TE 3 YAPTIK

A Milli Voleybol Takımı ilk seti 25-22, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti 25-18 kazanarak Portekiz'i 3-0 devirdi. Mililliler bu galibiyetle 3'te 3 yaptı ve dörtlü finallere yükseldi.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Saadettin Deneri (Türkiye), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Türkiye: Volkan Döne, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Yiğit Gülmezoğlu, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija (Yasin Aydın, Baturalp Burak Güngör, Arda Bostan, Vahit Emre Savaş, Mirza Lagumdzıja, Faik Samed Güneş, Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Ulu)

Portekiz: Sinfronio, Marques, Casas, Da Silva, Marco Evan Ferreira, Lourenco Martins (Pereira, Cveticanin, Alexandre Ferreira, Phelipe Martins, Cunha, Tavares, Tiago Militao Carvalho Ribeiro Pereira, Rafael Santos)

Setler: 25-22, 25-15, 25-18

Süre: 79 dakika (28, 27, 24)

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