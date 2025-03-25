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Avrupa'nın devleri Oğuz Aydın'ın peşinde

Avrupa'nın devleri Oğuz Aydın'ın peşinde
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Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Oğuz Aydın, A Milli Takım'daki başarılı performansıyla Avrupa'da dikkatleri üzerine çekti. Napoli ve Ajax'ın Aydın'ı yakından takip ettiği ve transfer tekliflerinde bulunduğu belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Oğuz Aydın, A Milli Takım formasıyla çıktığı ilk 2 resmi maçta 3 asist yaparak dikkat çekti.

Sezon başında 6 milyon euroya Alanyaspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki kanat oyuncusuna Mourinho ilk etapta fırsat vermemişti. Ancak Zenit'le oynanan hazırlık maçında gösterdiği performansla formayı kapan yetenekli oyuncu, sol kanat başladığı Kayseri maçında 2 gol 1 asist yaparak kalitesini ispatladı. Ardından sağ bek ve sol bekte de kullanılan başarılı futbolcu, adeta Ferdi Kadıoğlu etkisi yaptı.19 resmi maçta 5 gol, 6 asiste ulaştı.

AJAX VE NAPOLI PEŞİNDE

Macaristan'a karşı oynadığı 2 maçta 3 asist yapan Oğuz'u Avrupa'dan ekiplerinin gözlemcileri yakından takip ediyor. İtalyan basınından Calcionapoli, Napoli'nin Oğuz'u istediği ancak Fenerbahçe'nin ret yanıtı verdiğini yazdı. Voetbal ise Ajax'ın, fiyat istediğini bildirdi. Piyasası 8 milyon euroya çıkan milli oyuncu için beklenen rakam ise minimum 20 milyon euro.

Avrupa'nın devleri Oğuz Aydın'ın peşinde

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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