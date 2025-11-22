Haberler

Avrupa Muaythai Federasyonu Toplantısı Atina'da Gerçekleşti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen Avrupa Muaythai Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı'na Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız'ın da katıldığı bildirildi. Türkiye, Avrupa Elit Muaythai Ligi'ne ev sahipliği yapacak.

Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirildi.

Toplantıya EMF ve Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, EMF Asbaşkanı John Papadopoulos, EMF Genel Direktörü Muhammed Amr ile üye ülkelerin temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hasan Yıldız, Türkiye'nin son dönemde muayhtai branşında marka bir ülkeye dönüştüğünü söyledi.

Avrupa Muaythai Şampiyonası'nın bu yıl Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştiğini anlatan Yıldız, "Organizasyona 35 ülkeden toplamda 528 sporcu katılıyor. Biz de Muaythai Milli Takımı olarak 22 sporcumuzla ülkemizi temsil ediyoruz. Sporcularımız da inşallah ellerinden gelenin en iyisini yapacak, bu organizasyondan da çok sayıda madalya ile döneceğiz." dedi.

Toplantıda Türkiye'nin organizasyon düzenleme başarısının övüldüğünü aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Toplantıda ülkemizi ilgilendiren önemli bir karar aldık. Avrupa Elit Muaythai Ligi yapılacak ve bunun ilkine Türkiye olarak biz ev sahipliği yapacağız. Balıkesir ilinde yapılacak. O açıdan gururluyuz. Bu ligde Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İtalya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Ukrayna ve Yunanistan yer alacak. Toplantıda ayrıca 2026 ve 2027 Avrupa şampiyonalarına aday ülkelerin durumunu değerlendirdik. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Katılımcı tüm ülke ve temsilcilerine teşekkür ediyorum."

