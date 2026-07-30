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Avrupa Muaythai Elit Ligi 1. Etap Yarışları Ayvalık'ta düzenlenecek

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Avrupa Muaythai Elit Ligi 1. Etap Yarışları, yarın Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başlayacak.

Avrupa Muaythai Elit Ligi 1. Etap Yarışları, yarın Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başlayacak.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) tarafından düzenlenecek yarışlar 2 gün sürecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenecek organizasyon, Sports TV'den canlı yayımlanacak.

Kaynak: AA
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