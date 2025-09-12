Avrupa Ligi tam 10 bin kez simüle edildi! İşte Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali
UEFA Avrupa Ligi, Opta'nın süper bilgisayarları tarafından tam 10 bin kez simüle edildi. Opta'nın 10 bin kez yaptığı Avrupa Ligi simülasyonuna göre Fenerbahçe'nin çeyrek finale çıkma ihtimali %28.3, yarı finale %12.6, finale %5 ve kupayı kazanma şansı %2.1 olarak belirlendi. Sarı-lacivertliler, turnuvanın 11. favorisi konumunda.
Opta'nın süper bilgisayarları UEFA Avrupa Ligi'ni 10 bin kez simüle etti. Fenerbahçe'nin tur ve kupa ihtimalleri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin final ve şampiyonluk şansı düşük çıkarken, çeyrek final ihtimali öne çıktı.
RAKİPLERİ ZORLU
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri; Aston Villa, Dinamo Zagreb, Ferencváros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann oldu.
SİMÜLASYON SONUÇLARI
- Opta'nın yaptığı 10 bin simülasyona göre Fenerbahçe'nin:
- Çeyrek finale çıkma ihtimali: %28.3
- Yarı finale yükselme ihtimali: %12.6
- Final oynama ihtimali: %5
- Kupayı kazanma ihtimali: %2.1
11. FAVORİ KONUMUNDA
Sarı-lacivertliler, bu oranlarla UEFA Avrupa Ligi'nin 11. favorisi olarak gösterildi.