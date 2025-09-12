Avrupa Ligi tam 10 bin kez simüle edildi! İşte Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali

Opta'nın süper bilgisayarları UEFA Avrupa Ligi'ni 10 bin kez simüle etti. Fenerbahçe'nin tur ve kupa ihtimalleri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin final ve şampiyonluk şansı düşük çıkarken, çeyrek final ihtimali öne çıktı.

RAKİPLERİ ZORLU

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri; Aston Villa, Dinamo Zagreb, Ferencváros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann oldu.

SİMÜLASYON SONUÇLARI

Opta'nın yaptığı 10 bin simülasyona göre Fenerbahçe'nin:

Çeyrek finale çıkma ihtimali: %28.3

Yarı finale yükselme ihtimali: %12.6

Final oynama ihtimali: %5

Kupayı kazanma ihtimali: %2.1

11. FAVORİ KONUMUNDA

Sarı-lacivertliler, bu oranlarla UEFA Avrupa Ligi'nin 11. favorisi olarak gösterildi.