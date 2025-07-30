Avrupa Ligi CEO'su NBA ile İş Birliğine Açık

Avrupa Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Paulius Motiejunas, Avrupa'da yeni lig kurmayı planlayan Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) yönetimiyle iş birliği yapmaya açık olduklarını söyledi.

Motiejunas, ABD basınına açıklamasında, "Eylül ayında tekrar bir araya gelip birlikte nasıl çalışabileceğimizi daha derinlemesine analiz etmek için bir toplantı yapacağımızı düşünüyorum. Daha önce de söyledim ve tekrar ediyorum. Yeni bir lige ihtiyacımız yok. Avrupa Ligi iyi gidiyor ve büyüyor. Avrupa'da basketbolu büyütmek için NBA'in gücünü kullanmaktan mutluluk duyarız. Buna açığız. Neden yeni bir ligin kurulup baştan başlamasını beklemek yerine oturup birlikte kararlar alarak hareket etmiyoruz? Mesajımız temelde bu." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yeni lig projesini, Avrupa Ligi organizasyonuna karşı tehdit görmediğini yineleyen Motiejunas, "Sahip olduğumuz TV anlaşmalarından ve sponsorluklardan, kulüplerin Avrupa Ligi'nde oynama ilgisinden bunun bir tehdit olmadığını, daha çok bir kafa karışıklığı olduğunu görebiliyoruz. Daha geniş bir açıdan bakacak olursak, bunu tekrar tekrar söylüyorum, basketbol oyununu ve taraftarları önemsemeliyiz." şeklinde görüş belirtti.