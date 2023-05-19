Tüm eşleşmeler belli oldu! İşte Avrupa kupalarında soluksuz izlenecek tüm finaller

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu. Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'i eleyen Roma ile Juventus'u eleyen Sevilla, Konferans Ligi'nde ise Juventus'u saf dışı bırakan Sevilla ile Basel'i mağlup eden Fiorentina adını finale yazdırdı. İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde ise Manchester City ile Inter karşılaşacak.