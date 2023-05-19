Tüm eşleşmeler belli oldu! İşte Avrupa kupalarında soluksuz izlenecek tüm finaller
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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu. Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'i eleyen Roma ile Juventus'u eleyen Sevilla, Konferans Ligi'nde ise Juventus'u saf dışı bırakan Sevilla ile Basel'i mağlup eden Fiorentina adını finale yazdırdı. İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde ise Manchester City ile Inter karşılaşacak.
Avrupa kupalarında yarı final aşamaları tamamlandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'i geçen Roma adını finale yazdırdı. İtalyan devinin finalde rakibi ise Juventus'u kupanın dışına iten Sevilla olacak.
UEFA Konferans Ligi'nde ise AZ Alkmaar'ı eleyen Bayer Leverkusen ile Basel'i geçmeyi başaran Fiorentina finalde kozlarını paylaşacak.
İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ise dev bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Manchester City ile Inter, Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak.