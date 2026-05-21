Avrupa Karate Şampiyonası, Almanya'da sürüyor

2026 Avrupa Karate Şampiyonası, Almanya'nın Frankfurt kentinde devam ediyor.

Şampiyonanın ikinci gününde Kutluhan Duran, Muhammed Efe Yurtseven, Furkan Kaynar ve Ozan Parlak'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımı, çekişmeli geçen müsabakada İspanya'yı 4-3 yenerek finalde İtalya'nın rakibi oldu.

Kadınlar kumite 55 kiloda tatamiye çıkan Zümra Rezzan İm de Ukraynalı Anzhelika Terliuga'yı 4-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Zümra, altın madalya maçında Azerbaycanlı Sadigova Madina ile karşılaşacak.

Erkekler kumite 67 kiloda mücadele eden Ömer Abdurrahim Özer ise üçüncülük müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Şampiyonada madalya müsabakaları, 23-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.