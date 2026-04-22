Avrupa Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, iki altın ve bir bronz madalya maçına çıkacak

Tiran'daki Avrupa Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Nesrin Baş ve Evin Demirhan Yavuz altın madalya için finale yükseldi. Tuba Demir ise bronz madalya mücadelesi verecek.

ARNAVUTLUK'UN başkenti Tiran'da devam eden Avrupa Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda Nesrin Baş ile Evin Demirhan Yavuz altın madalya, Tuba Demir ise bronz madalya için mindere çıkacak.

NESRİN BAŞ ALTIN MADALYA İÇİN MİNDERE ÇIKACAK

68 kiloda Türkiye'yi temsil eden Avrupa şampiyonu Nesrin Baş, çeyrek finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg'i 11-0, yarı finalde de Dünya Güreş Birliği (UWW) takımından Alina Shevchenko'yu 12-1 teknik üstünlükle geçerek adını finale yazdırdı. Nesrin, altın madalya maçında UWW takımında yer alan bir başka sporcu olan son Avrupa şampiyonu Alina Shauchuk ile karşı karşıya gelecek.

EVİN DEMİRHAN YAVUZ FİNALDE

Avrupa Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan Yavuz, çeyrek finalde Polonyalı Agata Walerzak'ı tuşla, yarı finalde ise Rumen Emilia Alina Grigore Vuc'u 6-0 yenerek finale çıktı. Yavuz, yarın akşam seansında altın madalya için son Avrupa şampiyonu Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaşacak.

TUBA DEMİR BRONZ MADALYA İÇİN GÜREŞECEK

Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Ekaterina Verbina'yı 55 kilo çeyrek finalinde 13-6 teknik üstünlükle yenen Tuba Demir, Ukraynalı Liliia Malanchuk ile yaptığı yarı final maçını kaybetti. Demir, bronz madalya için mindere çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi

MHP'li Adan, AK Partililere ateş püskürdü: Sizin babanızın çocuğu yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti

ASELSAN'la ilgili gerçeği öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi

Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur

Mbappe ve Vinicius'ın yuhalandığı maçta Arda'yı zevkten mest eden olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o savcı