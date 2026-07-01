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Milli judocular, Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

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İspanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Hatice Tuana Balcı altın madalyanın sahibi oldu.

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre İspanya'nın Gran Canaria Adası'nda düzenlenen organizasyonda bireysel müsabakalar tamamlandı.

Kadınlar +70 kilo kategorisinde tatamiye çıkan Hatice Tuana Balcı, finalde karşılaştığı Ukraynalı Yana Dovhun'u yenerek şampiyon oldu.

Yağmur Yılmaztürk kadınlar 44 kilo, Ramazan Aykut Gür de erkekler 60 kiloda gümüş madalya elde etti.

Elçin Karakazan ise kadınlar 40 kiloda bronz madalya aldı.

Şampiyona, yarın yapılacak takım müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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