Avrupa İşitme Engelliler Futbol Şampiyonlar Ligi, Manisa'da başladı

Avrupa İşitme Engelliler Şampiyonlar Ligi (Deaf Champions League - DCL) Manisa'nın Turgutlu ilçesinde başladı.

Şampiyonanın açılış karşılaşması, Turgutlu Şehir Stadyumu'nda Manisa İşitme Engelliler Spor ile Almanya temsilcisi GTSV Frankfurt arasında oynandı.

Mücadele GTSV Frankfurt'un 5-4'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı konuşmada, kentin böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Manisa İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Bilal Cansu da maçların Manisa'daki 4 stadyumda oynanacağını, turnuvaya yaklaşık 400 sporcunun katıldığını söyledi.

Türkiye, Almanya, Fransa, Yunanistan ve İngiltere'den 10 takımın mücadele ettiği organizasyon, 2 Mayıs'ta sona erecek.