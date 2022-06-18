Avrupa ikincisi milli güreşçi Duygu Gen, Balıkesir'de törenle karşılandı Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Duygu Gen, memleketi Balıkesir'de törenle karşılandı. Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Duygu Gen, memleketi Balıkesir'de törenle karşılandı. İstanbul Havalimanı'nda Kepsut Belediye Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kızmaz ve babası Şahin Gen tarafından karşılanan Duygu Gen, kara yoluyla Balıkesir'in Kepsut ilçesine geldi. Duygu Gen için ilçe meydanında karşılama töreni düzenlendi. Milli güreşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın madalyayı çok istediğini ama gümüş madalya kazandığı için de mutlu olduğunu söyledi. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Duygu Gen'i tebrik etti. Cankul, büyük mutluluk yaşadıklarını, Dünya Şampiyonası için gereken desteği vereceklerini kaydetti. AA / Erkan Yıldız - Spor Balıkesir Romanya Spor Haberler

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