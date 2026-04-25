Avrupa ikincisi Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda takım halinde ikincilik elde eden Kadın Güreş A Milli Takımı yurda döndü.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonasında; 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak takım halinde Avrupa ikinciliği elde eden Kadın Güreş A Milli Takımı sporcuları yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan milliler, havalimanında federasyon yetkilileri tarafından karşılandı. Madalyaya uzanan sporcular, şampiyonayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nesrin Baş: "İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı göndere çıkardım"

Altın madalya ile yurda dönen Nesrin Baş, çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok iyi geçti, çok mutluyum. İkinci kez Avrupa'nın zirvesindeyim. İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı göndere çıkardım. Çok mutlu ve gururluyum. Hedefim her zaman İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı göndere çıkarmak. Takım olarak Avrupa ikincisi olduk. Gerçekten kadın güreşi gitgide büyük bir ivme kazanıyor ve daha nice başarılara imza atacağımızı düşünüyorum inşallah. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Orada altın madalya kazanıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada bize şampiyon olduğumuzda altın kemer veriyorlar. Allah nasip ederse bundan sonraki hedefim hep birlikte dünya şampiyonluğu. Bunun için çalışmalara tekrardan devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Beyza Nur Akkuş: "İnşallah bir dahaki sene final istiyorum"

Büyüklerdeki ilk madalyasını kazanan Beyza Nur Akkuş, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Beyaz Nur, "Büyüklerdeki ilk madalyamdı. Herkesin adına güzel geçmişti, benim adıma da güzel geçtiğini düşünüyorum. Yani kendimden final bekliyordum ama olsun seneye daha iyisinin olacağını düşünüyorum. Bu sefer üçüncülük oldu. Büyüklerde ikinci senemdi. İnşallah bir dahaki sene final istiyorum. Sıradaki hedeflerim, büyüklerde Avrupa Şampiyonluğunda finale çıkmak. Buradan kulüp antrenörlerime, takım antrenörlerime ve aileme çok selamlarımı söylüyorum" dedi.

Buse Tosun Çavuşoğlu: "Türk kadının gücünü göstermeye devam edeceğiz"

Takım adına güzel bir şampiyona geçirdiklerinin altını çizen Buse Tosun Çavuşoğlu, "Takım adına konuşmak gerekirse, güzel bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Takım halinde kürsünün ikincilik basamağında yer aldık. Kendi adıma bronz madalya kazandım. Altın madalya hedeflemiştim ama nasibimize bronz madalya düştü. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Orada kazaya yer vermeden altın kemer için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bizi destekleyen, inanan herkese çok teşekkür ederiz. Türk kadının gücünü uluslararası arenalarda her zaman söylüyorum, göstermeye ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. İstiklal Marşımızı okutmak için, ülkemizi gururlandırmak için tüm fedakarlıklarımızla birlikte minderde tekrar olacağımızı söyleyebilirim" ifadelerine yer verdi.

Tuğba Demir: "Daha çok çalışıp altın madalya almak istiyorum"

Milli sporcu Tuğba Demir ise, "Benim için güzel geçti. Finale de kalabilirdim ama hata yaptığım için olmadı. Buna da şükür. Sıradaki hedefim inşallah, daha çok çalışıp Dünya Şampiyonasında altın madalya almak istiyorum" diye belirtti.

Evin Demirhan Yavuz: "Kırılma anından sonra toparlayamadım"

Sakatlık sürecinin hemen ardından iyi bir turnuva geçirdiğini kaydeden Evin Demirhan Yavuz, "50 kilogramda ülkemi temsil ettim. Gümüş madalya kazandım. Bu Avrupa Şampiyonalarında kazandığım yedinci madalyam oldu ve dördüncü finalimdi. Tabii ki her zaman hedefimiz altın madalya. Ben de buraya şampiyon olmak için gelmiştim. Ama son yapılan Dünya Şampiyonasında çok büyük bir sakatlık yaşamıştım, dünya üçüncüsü olduğumda. Çok kısa bir süre geçti aslında, 5-6 aylık bir süreç içerisinde hem tedavi sürecim hem de zorlu süreçler atlattım. Bu turnuva, bu yıl katılmış olduğum ilk turnuvaydı. Aslında eleme ve çeyrek final müsabakalarında çok güzel maç çıkarttım. Finalde de ilk dakikalarda iyi götürüyordum maçı. Maçın bir kırılma anı oldu ve o kırılma anından sonra toparlayamadım. İstediğim gibi müsabaka yönetemedim. İkincilikte kaldım. Ama tabii hedefimiz her zaman şampiyon olmak. İnşallah, önümüzdeki maçlara bakacağız. Önce Dünya Şampiyonası, gelecek yıl Olimpiyat elemeleri ve Olimpiyat Oyunları diyebilirim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı