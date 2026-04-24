Avrupa ikincisi Elvira Süleyman Kamaloğlu, finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Elvira: - "Hedefim tabii ki şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandırmaktı, şampiyon olamadığım için gerçekten çok üzgünüm"

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Elvira Süleyman Kamaloğlu, altın madalya alamadığı için çok üzgün olduğunu söyledi.

Başkent Tiran'da düzenlenen organizasyonda gümüş madalya elde eden Elvira, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Elvira, "Öncelikle babam ve annem olmak üzere beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Hedefim tabii ki şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandırmaktı, şampiyon olamadığım için gerçekten çok üzgünüm. Bunun için özür dilerim." dedi.

Hedeflerinde bir değişiklik olmadığını ve katıldığı her organizasyonda şampiyonluk hedeflediğini dile getiren milli sporcu, "Ülkeme hizmet etmeye devam edeceğim. Bu şampiyonada altın olmamış olabilir ama hedefim de değişiklik yok. Önümde dünya şampiyonası var orada bayrağımızı göndere çekmek istiyorum. Sonrasında da ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan düzenlenen madalya töreninde Elvira'ya gümüş madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül verdi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki
ABD'den 'İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi' iddiası! Tahran anında yalanladı

Dakikalar içinde yeni kriz! ABD'nin iddiasını İran anında yalanladı
Haberler.com
500

Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!

'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Formula 1 pilotu Tsunoda İstanbul turuna simit yemek için ara verdi

Pistlerin en büyük gurmesi İstanbul'da tercihini yaptı, gören inanmadı
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!

Muğla'da eski AK Parti İl Başkanı'na silahlı saldırı

Eski il başkanına silahlı saldırı: Ameliyata alınıyor

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım