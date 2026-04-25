Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milliler 1 bronz ve 2 repesaj maçına çıkacak

ARNAVUTLUK'UN başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil müsabakalarıyla devam ediyor.

ARNAVUTLUK'UN başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil müsabakalarıyla devam ediyor. Milliler, 1 bronz ve 2 repesaj maçına çıkacak.

HAKAN BÜYÜKÇINGIL, BRONZ MADALYA İÇİN MİNDERE GELECEK

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stilde 125 kiloda mücadele eden Hakan Büyükçıngıl, elemelerde Ukraynalı Volodymyr Kochanov'u tuşla, çeyrek finalde de UWW takımında yer alan Shamil Musaev'i 6-5 mağlup ederek yarı finale kaldı. Yarı finalde Azerbaycan adına güreşen Giorgi Meshvildishvili ile karşı karşıya gelen Hakan, rakibine 4-1 mağlup oldu. Milli güreşçi, bronz madalya için mindere çıkacak.

FATİH ALTUNBAŞ, REPESAJDA MÜCADELE EDECEK

92 kilo elemelerinde Polonyalı Filip Wladyslaw Szucki'yi 10-5'le geçen Fatih Altunbaş, çeyrek finalde Bulgaristan'dan Ahmed Sultanovich Bataev'e 6-4 mağlup oldu. Bataev finale yükselince Fatih repesaj hakkı kazandı. Milli sporcu, bu maçı kazanması halinde bronz madalya maçına çıkma hakkı elde edecek.

OSMAN GÖÇEN, BRONZ MADALYA YOLUNDA REPESAJ MAÇINA ÇIKACAK

Türkiye'yi 86 kiloda temsil eden Osman Göçen, ilk maçında Bulgaristan adına güreşen Engin Rashid İsmail'i 11-0 teknik üstünlükle yendi. Son 16 turunda son dünya şampiyonu Yunan Georgios Kougioumtsidis'i 5-3 mağlup eden Osman, Dünya Güreş Birliği (UWW) takımından Ibragim Kadiev'e 7-6 yenildi. Kadıev, finale yükselince milli sporcu Osman Göçen repesaj hakkı elde etti. Bu maçı kazanması halinde Osman Göçen, bronz madalya için mindere çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
