Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 63 kilo finalinde milli güreşçi Kerem Kamal, Ermeni rakibi Karen Aslanyan'ı 7-2 mağlup ederek altın madalya...
Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 63 kilo finalinde milli güreşçi Kerem Kamal, Ermeni rakibi Karen Aslanyan'ı 7-2 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 63 kilo finalinde milli güreşçi Kerem Kamal, Ermeni rakibi Karen Aslanyan'ı 7-2 mağlup ederek altın madalya kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor