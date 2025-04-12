Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı

Minguzzi ailesini tehdit eden şahıs için karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler
ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı

ABD ve İran arasında kritik görüşme! Ülke basını son durumu duyurdu
Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor

İllerimiz bir bir alarm verirken Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 63 kilo finalinde milli güreşçi Kerem Kamal, Ermeni rakibi Karen Aslanyan'ı 7-2 mağlup ederek altın madalya...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 63 kilo finalinde milli güreşçi Kerem Kamal, Ermeni rakibi Karen Aslanyan'ı 7-2 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 63 kilo finalinde milli güreşçi Kerem Kamal, Ermeni rakibi Karen Aslanyan'ı 7-2 mağlup ederek altın madalya kazandı. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.