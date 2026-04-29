Haberler

Avrupa Gençler Judo Kupası, 2 Mayıs'ta İstanbul'da başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

27 ülkeden 515 judocunun mücadele edeceği organizasyonda, Türkiye'den 46'sı kadın 88 sporcu tatamiye çıkacak

Avrupa Gençler Judo Kupası, 27 ülkeden 515 sporcunun katılımıyla İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Avrupa Gvençler Kupası, 2-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da Tryp By Wyndham Basın Ekspres Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyonda 27 ülkeden 515 judocu madalya mücadelesi verecek. Türkiye adına 46 kadın ve 42 erkek olmak üzere 88 milli sporcu tatamiye çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Avrupa'nın gelecek vadeden genç sporcularının İstanbul'da iki gün boyunca kürsüye çıkmak için hünerlerini sergileyeceklerini belirterek, "Uluslararası düzeyde önemli organizasyonlardan birisine Avrupa Gençler Judo Kupası'na bir kez daha İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. Genç milli takım sporcularımız için hem tecrübe kazanma hem de Avrupa arenasında kendilerini gösterme fırsatı sunacak. Turnuva, Türk judosunun gelişimine katkı sağlaması açısından da büyük önem taşıyor. Ayrıca kupa müsabakalarının ardından 4-6 Mayıs tarihlerinde İstanbul EJU Gençler Ortak Çalışma Kampı da düzenlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

