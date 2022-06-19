Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda üçüncü gün müsabakaları tamamlandı

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda üçüncü gün müsabakaları sona erdi.

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) tarafından Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen ve 37 ülkeden 437 sporcunun katıldığı organizasyonun üçüncü gününde erkekler epe ve kadınlar kılıç kategorilerinde karşılaşmalar yapıldı.

Erkekler epede Fransız Yannick Borel, kadınlar kılıçta ise Azerbaycanlı Anna Bashta, Avrupa şampiyonu oldu.

Erkekler epede Hollandalı Tristan Tulen gümüş, İsviçreli sporcular Alexis Bayard ve Max Heinzer bronz madalya elde ederken, kadınlar kılıçta İtalyan Rossella Gregorio gümüş, Polonyalı Zuzanna Cieslar ve Fransız Sara Balzer bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan, şampiyonanın üçüncü gününde 8 ay-yıldızlı eskrimci piste çıktı. Karşılaşmalar sonucu kadınlar kılıçta Iryna Shchukla 11'inci, Nisanur Erbil 21'inci, Deniz Selin Ünlüdağ 25'inci, Fatma Zehra Köse 38'inci olarak organizasyonu tamamladı.

Erkekler epede ise Cengizhan Öner 78'inci, Hilmi Taha Ekenler 80'inci, Ali Ege Say 94'üncü, Halis Efe Elibol ise 101'inci oldu.

Yarın kadınlar flöre ve erkekler kılıç kategorilerinde takım maçlarıyla devam edecek organizasyon, 22 Haziran Çarşamba günü sona erecek.