Türkiye'nin ev sahipliğinde 17-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası, bu cuma Antalya'da başlıyor. 37 ülkeden toplam 437 sporcunun kürsü mücadelesi vereceği organizasyonda Türkiye'yi, 24 ay-yıldızlı eskrimci temsil edecek.

Avrupa'nın en iyi eskrimcilerinin buluşacağı Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası, Antalya'da başlıyor. Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE), Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) ve Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) koordinasyonunda düzenlenecek Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda; flöre, kılıç ve epe branşlarında 437 eskrimci hem bireyselde hem de takım müsabakalarında madalya arayacak. Organizasyon; Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Büyük Britanya, Çekya, Danimarka, Ermenistan, Estonya, Fransa, Finlandiya, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kıbrıs, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan sporcularına ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada, Türkiye'yi temsilen piste çıkacak milli eskrimciler şöyle sıralanıyor:

17 Haziran Cuma

Kadınlar Flöre: Almıla Birçe Durukan, Firuze Ayşen Güneş, Alisa İsbir, İrem Karamete, Erkekler Kılıç: Muhammed Anasız, Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Enver Yıldırım

18 Haziran Cumartesi

Kadınlar Epe: Aleyna Ertürk, Gökçe Günaç, Yağmur Sönmüş, Damlanur Sönmüş

Erkekler Flöre: Alp Eyüpoğlu, Alp Tuna Korkmaz, Batuhan Mazlumoğlu, Martino Minuto

19 Haziran Pazar

Erkekler Epe: Hilmi Taha Ekenler, Halis Efe Elibol, Cengizhan Öner, Ali Ege Say

Kadınlar Kılıç: Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ

20 Haziran Pazartesi

Kadınlar Flöre Takım, Erkek Kılıç Takım

21 Haziran Salı

Kadınlar Epe Takım, Erkek Flöre Takım

22 Haziran Çarşamba

Erkekler Epe Takım, Kadınlar Kılıç Takım - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor