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Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası yarın başlayacak

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İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası yarın başlayacak.

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası yarın başlayacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda 22 ülkeden 67 kadın ve 86 erkek olmak üzere toplam 153 sporcu; eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run disiplinlerinde bireysel ve takım kategorilerinde yarışacak.

Türkiye'nin modern pentatlonda büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı organizasyonda Avrupa'nın önde gelen modern pentatletleri boy gösterecek.

Şampiyona yarın başlayacak ve 9 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şu şekilde:

Kadınlar: İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Tulya Kesebir, Ebrar Çalışkan, Yaren Kalender, Tuana Özgür, Zeynep Ay

Erkekler: Buğra Ünal, Eren Kıvanç Taşyaran, Muhammed Emir Kurtulan, Jan Demir Vurdum, Arda Meriç, Ali Akaydın, Barış Doğu Çelik, Mehmet Doruk Özkan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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