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Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türk sporcular mücadele etti

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İtalya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türk sporcular finalde mücadele etti. Kadınlar 10 bin metre finalinde Yonca Kutluk ve Bahar Atalay temsil etti. Erkekler yüksek atlamada Alperen Acet, erkekler üç adım atlamada ise Necati Er ve Can Özüpek finalde yarıştı. Şampiyona yarın sona erecek.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda beşinci gün yarışları sona erdi.

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda yapılan organizasyonun akşam seansında Türk sporcular finalde mücadele etti.

Kadınlar 10 bin metre finalinde Türkiye'yi Yonca Kutluk ve Bahar Atalay temsil etti. Yonca 34.01.21'lik süresiyle 25'inci sırada yer alırken, Bahar yarışı tamamlayamadı.

İtalyan Nadia Battocletti, ülkesinde 5 bin metrenin ardından 10 bin metrede de Avrupa şampiyonu oldu. Battocletti, 30.51.32'lik derecesiyle İtalya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Erkekler yüksek atlamada yarışan Alperen Acet, 2,22 metrelik derecesiyle finali 10. sırada tamamladı. Bu branşta ev sahibi ülkeden Gianmarco Tamberi, 2,37 metreyle şampiyona rekoru kırarak üçüncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonada erkekler üç adım atlamada iki milli atlet finalde yarıştı. Milli sporculardan Necati Er 16,61 metreyle 9'uncu, Can Özüpek ise 16,23 metreyle 10. sırada yer aldı.

İspanya'dan Jordan Alejandro Diaz Fortun, erkekler üç adım atlamada 18,18 metrelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Erkekler 400 metre engellide Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli atlet Berke Akçam, finalde 5. olmuştu.

Avrupa Atletizm Şampiyonası yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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