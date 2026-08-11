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Avrupa Atletizm'de Türkiye: İki yarı final, bir sakatlık

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Birmingham'daki Avrupa Atletizm Şampiyonası 2. gününde Berke Akçam ve Kayhan Özer yarı finale yükseldi, İsmail Nezir doğrudan yarı finale kaldı. Ancak Özer sakatlanarak yarıştan çekildi, diğer sporcular elendi.

İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli atletlerden Berke Akçam ve Kayhan Özer yarı finale yükselirken, İsmail Nezir erkekler 400 metre engelli yarışında doğrudan yarı final hakkı elde etti.

Sabah seansında 400 metre engellide yarışan Berke Akçam, 49.18'lik derecesiyle serisini birinci tamamlayarak genel sıralamada 4. oldu ve yarı finale yükseldi. Kayhan Özer ise 100 metrede 10.51'lik derecesiyle serisini birinci, genel sıralamayı 7. tamamlayarak yarı finale kaldı.

Erkekler 400 metre engellide mücadele eden İsmail Nezir ise seribaşı olması nedeniyle doğrudan yarı finale yükseldi.

Günün akşam seansında Kayhan Özer, 100 metre yarı finali öncesindeki ısınma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yarıştan çekildi.

Disk atmada Ömer Şahin, 57.74 metrelik derecesiyle grubunda 10'uncu, genel sıralamada 21'inci olarak elendi. Ertan Özkan, 100 metrede 10.73'lük derecesiyle serisinde 8'inci, genel sıralamada 21'inci oldu. Mikdat Sevler ise 110 metre engellide diskalifiye edildi.

Milli atletlerin 3. gün programı şöyle:

12.40 - Disk atma eleme: Özlem Becerek

13.05 - 400 metre 1. tur: Elif Polat

13.40 - 200 metre 1. tur: Sıla Koloğlu, Elif Polat

14.55 - 400 metre engelli yarı final: İsmail Nezir, Berke Akçam

22.20 - 200 metre yarı final: Sıla Koloğlu, Elif Polat (İlk turu geçmeleri halinde)

22.40 - Üç adım atlama eleme: Necati Er, Can Özüpek, Mesut Bülbül (İlk turu geçmeleri halinde)

Kaynak: AA
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