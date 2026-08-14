İsmail Nezir'den Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya

İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda beşinci gün sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, beşinci günde 6 milli atlet mücadele etti. İsmail Nezir, erkekler 400 metre engelli finalinde 48.26'lık derecesiyle Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Özlem Becerek, kadınlar disk atma finalinde 57,27 metrelik derecesiyle 11'inci sırada yer aldı. Cirit atmada mücadele eden Esra Türkmen ise 60,43 metrelik derecesiyle finale yükseldi.

Erkekler 4x400 metre bayrak takımı, İhsan Selçuk, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya ve Berke Akçam'dan oluşan kadrosuyla 3: 02.96'lık sezonun en iyi derecesini elde etti. Milli takım serisini 6'ncı, genel sıralamayı ise 13'üncü tamamladı.

Erkekler 1500 metrede Salih Teksöz, 3: 42.99'luk derecesiyle serisinde 11'inci, genel sıralamada 23'üncü oldu.

Kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz, 51,29 metrelik atışıyla eleme grubunda 14'üncü sırada yer alırken, erkekler sırıkla atlamada Ersu Şaşma eleme müsabakasında derece elde edemedi.

Kaynak: AA