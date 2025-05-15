Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek Sporcular Belli Oldu
Fransa'da düzenlenecek Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular açıklandı. 24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek organizasyonda Bahar Yıldırım, Derya Kunur, Dilek Öztürk, Nursena Çeto ve Yonca Kutluk yarışacak.
Avrupa Atletizm Birliği tarafından Fransa'da düzenlenecek Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 Mayıs tarihindeki organizasyonda 5 milli atlet yer alacak.
Kupada milli sporcular Bahar Yıldırım, Derya Kunur, Dilek Öztürk, Nursena Çeto ve Yonca Kutluk yarışacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor