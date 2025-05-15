Avrupa Atletizm Birliği tarafından Fransa'da düzenlenecek Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 Mayıs tarihindeki organizasyonda 5 milli atlet yer alacak.

Kupada milli sporcular Bahar Yıldırım, Derya Kunur, Dilek Öztürk, Nursena Çeto ve Yonca Kutluk yarışacak.