Avni Mutlu, EHF Mahkemesi Üyeliğine Seçildi

Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Avni Mutlu, Avrupa Hentbol Federasyonu Mahkemesi üyeliğine seçilerek ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu Hukuk İşleri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Avni Mutlu, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Avni Mutlu, Avusturya'daki 17. EHF Olağan Kongresi'nde EHF Mahkemesi üyeliğine getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mutlu, hayatının en gurur verici anlarından birini yaşadığını belirterek, "Avrupa Hentbol Federasyonunun en önemli kurullarından biri olan 'Court of Handball' üyeliğine seçilmiş bulunuyorum. Bu göreve layık görülmek benim için büyük bir mutluluk, aynı zamanda ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek olmanın tarifsiz bir gururu var. Hentbolun adalet, dürüstlük ve gelişim ilkelerine katkı sunmak için var gücümle?çalışacağım." ifadelerini kullandı.

