AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası'nın Üçüncü Ayağı Gerçekleştirildi

AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayağı TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tüm sporcu ve görevlilerin katılımıyla saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyon kapsamında düzenlenen TOSFED Track Fest etkinliğinde, çok sayıda otomobil tutkunu kendi otomobilleri ile piste çıkma sevinci yaşadı.

Organizasyonda, super ve maxi grupta 19 sporcu iki ayrı yarışta mücadele etti.

Super grupta Texaco Team AMS pilotu Orçun İnce iki birincilikle şampiyona liderliğini sürdürdü. İkincilikleri elde eden sporcu aynı takımdan Kaan Marangoz olurken, Team ADD'den Murat Gürakan hafta sonunu çift üçüncülükle tamamladı.

Maxi grupta ise Texaco Team AMS pilotu Zekai Özen üçüncü ayağı çifte zafer ile tamamlayarak şampiyona liderliğini pekiştirdi. Erven Maden H2K Racing Team'den Kamil Kamiloğlu ikincilikleri ve Texaco Team AMS'nin tecrübeli pilotu İbrahim Okyay da üçüncülükleri kazandı.

Texaco Team AMS'nin takımlar birincisi olduğu üçüncü ayağın kadın pilotlar birinciliğini ise Evren Maden H2K Racing Team adına yarışan Sevde Zehra Yıldırım elde etti.

AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası, 1-2 Kasım tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek dördüncü ayak yarışları ile devam edecek.