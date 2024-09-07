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AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın İkinci Ayak Yarışları İstanbul'da Gerçekleştirildi

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AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul Park'ta yapıldı. Yarışlarda Super ve Maxi Grup'ta mücadele eden pilotlar dereceye girdi. Texaco Team AMS takımı da birinci oldu. Üçüncü ayak yarışları ise yarın gerçekleştirilecek.

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleştirildi.

İstanbul Park'taki yarışı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu takip etti.

Koçoğlu, müsabaka öncesi yarış otomobillerinden biriyle pistte test sürüşü yaptı.

Formula 3, karting ve klasik otomobillerle de yarış başlamadan önce gösteri sürüşü yapıldı.

Organizasyonun ikinci ayağındaki yarışlarda Super ve Maxi Grup'ta 20 kişi mücadele etti.

Super Grup'taki ilk yarışta Berkay Akça birinci, Metin Çalışkan ikinci ve Azizhan Kaya üçüncü sırayı aldı.

Super Grup'un ikinci yarışında da Metin Çalışkan birinci, Azizhan Kaya ikinci ve Bekir Osmanpaşaoğlu üçüncü oldu.

Maxi Grup'taki Zekai Özen birinciliği elde ederken Sinan Çiftçi ikinci ve Ömer Şamlı üçüncü sırada yarışı tamamladı. İkinci yarışlarda da Sinan Çiftçi liderliği alırken ikinci sırada Ömer Şamlı ve üçüncü sırada Zekai Özen geldi.

Gökhan Kellecioğlu, Zekai Özen ve Sinan Çiftçi'nin dahil olduğu Texaco Team AMS de takımlar kategorisinde birinci oldu.

AVIS Türkiye Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, yarın İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Spor

İstanbul Park istanbul Türkiye

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