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AVIS 2024 Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı Bursa'da gerçekleştirildi

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AVIS 2024 Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı, Bursa'da gerçekleştirildi. Yarışmada 43 pilot 5 ayrı kategoride mücadele etti.

AVIS 2024 Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı, Bursa'da gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından Gemlik ilçesinde düzenlenen yarışmada 5 ayrı kategoride 43 pilot mücadele etti.

Kategori 1'de Atış Motorsport'tan Citroen Saxo ile Mehmet Gökseven birinci, Ford Fiesta R1 ile Faruk Sayın ikinci Renault Clio ile Fırat Çakar üçüncü oldu.

Kategori 2'de Atış Motorsport'tan Ford Fiesta R2 ile Engin Apaydın ilk sırayı aldı. Yine aynı takımdan Fiat Palio S1600 ile Serdar Kaan Yalçın ikinci ve Renault Clio Rally5 ile Metehan Üstünkarcı üçüncülüğü elde etti.

Kategori 3'te Atış Motorsport'tan Yıldıray Demircioğlu Peugeot 208 Rally4 ile birinci, aynı kulüpten Renault Clio R3 ile Murat Soyçopur ikinci, Ford Fiesta Rally 4 ile de Burak Dalkılıç üçüncü oldu.

Kategori 4'te Atış Motorsport'tan Burak Başlık, birinci olurken, 03: 49,30'luk zamanıyla da Şahintepe yarışlarında yeni rekorun sahibi oldu. GP Garage My Team'den Mitsubishi Lancer Evo IX ile Cem Yalın ikinci, aynı takımdan Renault Clio Rally 3 ile Sinan Soylu da üçüncü olarak podyumda yer aldı.

Kategori 5'te ise Ege Asal Motorspor'dan BMW 320i aracıyla Deniz Dursun birinci, Mazda RX 8 ile Buhadır Sevinç ikinci ve Atış Motorsport'tan Ford Escort MK2 ile Çağlayan Çelik ise üçüncü oldu.

Kadınlar klasmanında kategori 1'de Serap Kotan, Kategori 2'de Sevcan Sağıroğlu, Kategori 3'te Hande Erdoğan ve Kategori 4'te de Betül Gözde İlter birinciliği elde etti.

Mahalli klasmanda ise kategori 1'de Faruk Sayın, Kategori 2'de Yasin Tomurcuk, Kategori 3'te Murat Çetin ilk sırada yer aldı.

Koşuda 4 ayrı kategoride birincilik kazanan Atış Motorsport, takımlar kategorisinde de kürsünün üst basamağında yer aldı.

AVIS 2024 Tırmanma Şampiyonası, 7-8 Eylül'de İstanbul Otomobil Spor Kulübü (İSOK) tarafından Darlık'ta düzenlenecek 6. ayak yarışıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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