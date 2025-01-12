Attila Szalai Sezon Sonuna Kadar Standard Liege'e Kiralandı
Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, Fenerbahçe'den transfer olduğu Hoffenheim'da forma şansı bulamayınca sezon sonuna kadar Standard Liege'e kiralandı.
Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, sezon sonuna kadar Standard Liege'e kiralandı.
Alman ekiplerinden Hoffenheim, Macar futbolcu Atilla Szalai'nin sezon sonuna kadar Standard Liege'e kiralandığı duyurdu. 26 yaşındaki savunma oyuncusu 2023 yaz transfer döneminde 12.3 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transfer olmuştu.
Macar futbolcu, bu sezon forma şansı bulamadı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor